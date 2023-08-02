Момент крушения гидросамолета в российском регионе попал на видео
Момент крушения частного гидросамолета в Красноярском крае попал на видео
Момент крушения частного гидросамолета в Красноярском крае попал на видео. Кадры очевидцев с места опубликованы в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».
На записи видно, как судно стартует из воды, успевает пролететь какое-то расстояние, после чего начинает снижаться и врезается в землю.
МЧС сообщает, что инцидент произошел на берегу реки Дудинка около 11:18 по местному времени. Сколько именно человек находилось на борту — неизвестно, но двоим выжить не удалось.
Прибывшие на место пожарные потушили упавший гидросамолет.
Ранее в другом российском регионе — Республике Коми — разбился легкомоторный самолет. Уточнялось, что воздушное судно во время взлета зацепилось за линию электропередачи и рухнуло на территории частного домовладения.