МО России заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

В результате наступления в направлении Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Тимковки Харьковской области штурмовые отряды «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение на купянском направлении специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в Новоселовском были отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российская артиллерия и штурмовая авиация нанесли удары по местам сосредоточения бойцов и техники противника в Тимковке, Котляровке и Першотравневом Харьковской области, а также в районе Новоселовского и Артемовки ЛНР.

По словам Конашенкова, за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении более 40 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».