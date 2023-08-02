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18:20, 2 августа 2023Бывший СССР

Украинский экс-депутат обманул ЕСПЧ и оказался в розыске

Украинского экс-депутата Логвинского объявили в розыск из-за обмана ЕСПЧ

Фото: Vincent Kessler / Reuters

На Украине бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский оказался объявлен в розыск из-за обмана Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины в своем Telegram-канале.

Как пишет РБК-Украина, по мнению правоохранителей, Логвинский сумел ввести в заблуждение ЕСПЧ, направив туда заявление о взыскании 54 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов) от подконтрольной компании «Золотой Мандарин» к энергокомпании «Киевэнерго». Представитель частной компании сослался на решение суда, которое якобы не выполнил поставщик электричества.

Следователи выяснили, что перед обращением в ЕСПЧ «Золотой Мандарин» уступил права на взыскание задолженности с «Киевэнерго» на 54 миллиона гривен другой компании. При этом Логвинский договорился с министерством юстиции Украины о содействии в получении решения о дружественном урегулировании спора от ЕСПЧ.

В результате «Золотой Мандарин» повторно получил 54 миллиона гривен.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила депутату Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрию Аристову обвинения в служебном подлоге. По данным следствия, экс-депутат для нелегального выезда за границу внес недостоверную информацию в официальные документы. В частности, он назвал отъезд служебной командировкой.

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    Александр Слабиев
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