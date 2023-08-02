Мужчина случайно отдал диван с крупной суммой внутри

Daily Mail: австралиец случайно отдал диван со всеми своими сбережениями

Житель австралийского штата Квинсленд случайно отдал диван, внутри которого была спрятана крупная денежная сумма, и осознал это лишь через несколько недель. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале 2023 года австралиец переезжал в дом меньшего размера и отдал часть своего серо-коричневого дивана в благотворительный магазин. Он отдал три секции из пяти.

Спустя несколько недель мужчина спохватился и вспомнил, что в подушке дивана были спрятаны все его сбережения — 30 тысяч австралийских долларов (1,8 миллиона рублей). Он думал, что деньги лежат в той секции, которую он оставил себе, но оказалось, что они были в одной из пожертвованных секций.

Осознав затратную ошибку, мужчина связался с магазином. Ему сказали, что диван был продан буквально через пару дней после того, как его принесли. Покупатель забирал мебель самостоятельно, поэтому в магазине не осталось записей о том, кто его купил.

«Обиднее всего, что я сам себя подставил. Просто не могу поверить в то, какую глупость совершил», — подчеркнул бывший владелец дивана. Он признал, что, скорее всего, уже не увидит эти деньги, но выложил пост в соцсети в надежде вернуть хотя бы часть.

Мужчина утешается тем, что деньги, скорее всего, достались кому-то, кто в них больше нуждается. «Многим людям очень нужна помощь. Возможно, это изменит чью-то жизнь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали тысячи долларов. Американец недавно нашел новую работу, и ему не хватало времени отнести деньги в банк.