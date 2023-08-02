На Украине мужчина с гранатой устроил взрыв в пенсионном фонде

В Днепропетровской области мужчина с гранатой устроил взрыв в пенсионном фонде

В Марганце Днепропетровской области Украины мужчина с гранатой ворвался в отделение пенсионного фонда и устроил взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

После того как мужчина заявил, что взял в заложники сотрудницу фонда, на место приехала полиция. В ходе переговоров террорист отпустил женщину, после чего взорвал гранату.

В результате взрыва сам он получил ранения, других пострадавших нет. Теперь нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ совместно с СК и МВД России предотвратили нападения членов неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины на российских журналистов.