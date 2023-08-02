Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 2 августа 2023Бывший СССР

В российское посольство в Молдавии врезалась машина

Машина врезалась в ворота посольства РФ в Молдавии, водитель попытался скрыться

Фото: Ana Kulagina / Shutterstock / Fotodom

Машина врезалась в ворота посольства России в Молдавии, водитель покинул место и был задержан при попытке скрыться за пределами столицы страны Кишинева, сообщила молдавская полиция в Telegram-канале.

Инцидент произошел ранним утром 2 августа, информация в полицию поступила около 6:00 (время совпадает с московским). Mercedes врезался в ворота территории дипмиссии.

Водитель попытался скрыться на этом же авто, но был задержан по дороге в город Страшены, что неподалеку от Кишинева. По дороге он повредил еще две машины и не реагировал на требования полиции остановиться.

По словам полиции, обошлось без пострадавших. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, добавили там. Личность водителя авто не называется.

В начале июня с фасада здания Российского центра науки и культуры в Кишиневе похитили флаг России. В диппредставительстве понадеялись, что молдавские власти предпримут «исчерпывающие меры», чтобы расследовать происшествие и привлечь к ответственности правонарушителей.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Некоторые виды медицинской помощи в России станут платными

    Российские военные уничтожили итальянский ЗРК Spada в Херсонской области

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

    Россияне массово захотели переехать внутри страны

    Журналистка сходила на эротический массаж для женщин и рассказала о впечатлениях

    Чехия разрешила гражданам присоединиться к ВСУ

    ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

    Пара продала ребенка ради смартфона и славы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости