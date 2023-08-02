В российское посольство в Молдавии врезалась машина

Машина врезалась в ворота посольства РФ в Молдавии, водитель попытался скрыться

Машина врезалась в ворота посольства России в Молдавии, водитель покинул место и был задержан при попытке скрыться за пределами столицы страны Кишинева, сообщила молдавская полиция в Telegram-канале.

Инцидент произошел ранним утром 2 августа, информация в полицию поступила около 6:00 (время совпадает с московским). Mercedes врезался в ворота территории дипмиссии.

Водитель попытался скрыться на этом же авто, но был задержан по дороге в город Страшены, что неподалеку от Кишинева. По дороге он повредил еще две машины и не реагировал на требования полиции остановиться.

По словам полиции, обошлось без пострадавших. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, добавили там. Личность водителя авто не называется.

В начале июня с фасада здания Российского центра науки и культуры в Кишиневе похитили флаг России. В диппредставительстве понадеялись, что молдавские власти предпримут «исчерпывающие меры», чтобы расследовать происшествие и привлечь к ответственности правонарушителей.