Приемные отделения московских стационаров заработают по-новому

Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

Приемные отделения московских стационаров модернизируют по новому стандарту экстренной медпомощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи — трансформацию приемных отделений городских стационаров», — рассказал глава Москвы.

В рамках нового этапа модернизации будут полностью реконструированы 11 приемных отделений столичных стационаров. Среди них Морозовская детская городская клиническая больница, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, городские клинические больницы имени Кончаловского, № 13, № 24, № 29 имени Баумана, имени Жадкевича, имени Иноземцева, а также детские стационары № 9 имени Сперанского, имени Башляевой и имени Филатова.

ММКЦ «Коммунарка», а также городские клинические больницы имени Юдина, № 67 имени Ворохобова, имени Ерамишанцева, № 23 имени Давыдовского и № 31 имени академика Савельевой не требуют реконструкции. Новый стандарт в этих учреждениях введут на базе существующей инфраструктуры.

В приемных отделениях появится единое многофункциональное пространство и специальные места для общения с врачами. С помощью единой цифровой платформы медики скорой помощи смогут дистанционно направлять данные о пациенте в стационар. Также в приемных отделениях заработает цифровая система «Триаж», алгоритмы которой распределят пациентов с учетом их состояния.

Диагностику и обследования будут проводить у кровати больного по принципу «врач — к пациенту». Перед тем как приступить к работе в новых отделениях, медики пройдут дополнительную подготовку. Немедицинские вопросы пациентам помогут решить социальные координаторы.

В рамках первого этапа модернизации в Москве создали шесть флагманских центров крупнейших стационаров. Два таких центра — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больнице имени Вересаева — уже ведут прием пациентов, еще четыре начнут работать в ближайшее время.