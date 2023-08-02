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18:15, 2 августа 2023Россия

Путин заявил о намерении закупить миллионы книг для новых регионов

Владимир Путин: для библиотек новых территорий будут закуплены 2,5 миллиона книг

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Для расположенных в новых регионах библиотек будут закуплены 2,5 миллиона книг. Об этом намерении заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства призвал отправить книги в библиотеки максимально оперативно.

Кроме того, Путин призвал подключить библиотеки и школы к электронным сервисам, которые позволяют получать доступ к электронным версиям классических произведений.

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