Путин заявил о намерении закупить миллионы книг для новых регионов

Владимир Путин: для библиотек новых территорий будут закуплены 2,5 миллиона книг

Для расположенных в новых регионах библиотек будут закуплены 2,5 миллиона книг. Об этом намерении заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства призвал отправить книги в библиотеки максимально оперативно.

Кроме того, Путин призвал подключить библиотеки и школы к электронным сервисам, которые позволяют получать доступ к электронным версиям классических произведений.