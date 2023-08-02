Собянин открыл участок новой магистрали в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок южного направления МСД

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщает РИА Новости.

«Южное направление должно соединить от МКАД в районе Варшавки до скоростного диаметра. Я думаю, где-то примерно две трети работы уже выполнено», — заявил глава столицы. По его словам, этот участок оказался очень сложным, он состоит из сплошных эстакад и тоннелей.

Новый участок позволил улучшить транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. К тому же он снизит нагрузку на Варшавское и Каширское шоссе, а также на улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов.

Ранее Собянин сообщил об открытии нового вокзала Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Вокзал на севере города открыли после реконструкции. Он находится между станциями Окружная и Савеловская, там можно сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро.