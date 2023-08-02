Собянин открыл участок новой магистрали в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщает РИА Новости.
«Южное направление должно соединить от МКАД в районе Варшавки до скоростного диаметра. Я думаю, где-то примерно две трети работы уже выполнено», — заявил глава столицы. По его словам, этот участок оказался очень сложным, он состоит из сплошных эстакад и тоннелей.
Новый участок позволил улучшить транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. К тому же он снизит нагрузку на Варшавское и Каширское шоссе, а также на улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов.
Ранее Собянин сообщил об открытии нового вокзала Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Вокзал на севере города открыли после реконструкции. Он находится между станциями Окружная и Савеловская, там можно сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро.