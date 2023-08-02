Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:28, 2 августа 2023Среда обитания

Собянин открыл участок новой магистрали в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок южного направления МСД

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщает РИА Новости.

«Южное направление должно соединить от МКАД в районе Варшавки до скоростного диаметра. Я думаю, где-то примерно две трети работы уже выполнено», — заявил глава столицы. По его словам, этот участок оказался очень сложным, он состоит из сплошных эстакад и тоннелей.

Новый участок позволил улучшить транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. К тому же он снизит нагрузку на Варшавское и Каширское шоссе, а также на улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов.

Ранее Собянин сообщил об открытии нового вокзала Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Вокзал на севере города открыли после реконструкции. Он находится между станциями Окружная и Савеловская, там можно сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Вероятность роста курса евро до 110 оценили

    На Западе заявили о вечной неудовлетворенности Украины

    Должников предложили не лишать одного типа имущества

    На Украине нашли замену отдохнувшему на Мальдивах депутату

    Боливия передала России заявку на вступление в БРИКС

    Подсчитана средняя стоимость базового набора вещей для школьников

    Блогерша назвала выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

    Идею Байдена оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины объяснили

    Венгрия испугалась «слива» данных о своих гражданах Украине

    Мошенники похитили у россиян криптовалюту на 30 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости