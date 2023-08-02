В России рассказали об ответе на рост числа наемников из ЕС в рядах ВСУ

В Госдуме назвали достижение целей СВО ответом на рост числа наемников в ВСУ

Адекватным ответом России на рост числа иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет оперативное достижение целей и задач СВО. Затягивание действий стало бы ошибкой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Реальным и убедительным ответом на рост числа наемников может быть только успешное и быстрое достижение целей СВО. Если в реализации наших задач будут большие задержки, это даст возможность Западу мобилизовать дополнительные возможности и ресурсы, что создаст для нас новые дополнительные сложности», — считает Новиков.

Он уточнил, что излишняя торопливость в ответных действиях стала бы ошибкой, однако и затягивание потенциально может привести к негативным для России последствиям.

«Так что лучший ответ на втягивание Запада — активизация наших действий», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ. На данный момент всего 146 граждан Чехии получили согласие главы государства, 132 предыдущих разрешения выдал экс-президент Чехии Милош Земан.