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09:50, 2 августа 2023Мир

Чехия разрешила гражданам присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Павел разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ), еще 8 заявок он отклонил. Об этом сообщает новостной портал iROZHLAS.

Разрешение президента страны — необходимый шаг для чехов, кто хочет легально участвовать в конфликте на Украине, поскольку им запрещено служить в иностранных вооруженных силах. В случае, если они выехали на Украину без получения этого разрешения, им грозит уголовное преследование.

На данный момент всего 146 граждан Чехии получили согласие главы государства, 132 предыдущих разрешения выдал экс-президент Чехии Милош Земан.

Ранее Павел заявил, что следующие шесть месяцев являются решающими для возвращения Украиной своих территорий. По его словам, ВСУ должны продвинуться как можно дальше до наступления первых заморозков, и именно успехи украинской армии в 2023 году «станут базой для переговоров» с Россией.

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    Семен Александров
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