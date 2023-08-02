Samsung без объяснения ухудшила камеру флагманского смартфона

XDA: Samsung отключила функцию записи 8К-видео на Galaxy S23 Ultra

Компания Samsung без объяснения причин деактивировала функцию записи высококачественного видео на одном из своих флагманов. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты портала отметили, что на проблему обратили внимание посетители Reddit. Оказалось, что после одного из последних обновлений в настройках камеры Galaxy S23 Ultra пропала опция записи 8К-видео с частотой 30 кадров в секунду. Пользователи смартфонов бренда подчеркнули, что Samsung отключила эту возможность, не объяснив причины.

Авторы издания заявили, что функция «Видео с высоким битрейтом» до сих пор осталась активной на предыдущем флагмане бренда — Galaxy S22 Ultra. Специалисты предположили, что инженеры могли отключить эту возможность и ухудшить камеру из-за проблем — ранее некоторые потребители жаловались, что при записи 8К-видео картинка начинает дрожать.

Samsung еще не выпустила официального заявления по этому поводу. Однако некоторые пользователи Reddit заметили, что обращались к сотрудникам технической поддержки компании и представители фирмы обещали разобраться с проблемой.

В начале июня компания Samsung пообещала решить проблему с избыточным размытием фотографий, снятых на камеру смартфонов серии Galaxy S23. На неполадки камер серии пользователи обратили внимание в апреле.