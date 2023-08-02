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13:03, 2 августа 2023Россия

В Госдуме отказали в снисхождении поджигавшим военкоматы жертвам мошенников

Депутат ГД Старшинов: поджигавшие военкоматы люди не заслуживают снисхождения

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ставшие жертвами телефонных мошенников и поджигавшие военкоматы по их приказу россияне не заслуживают снисхождения. Об этом в беседе с изданием «Подъем» заявил депутат Госдумы, зампред комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Старшинов.

По его словам, он понимает, что поджигатели военкоматов не имели намерения совершить преступления, однако не представляет, как помутнение рассудка может стать оправданием.

«Люди через одного могут сказать, что помутнение нашло, набил я ему морду, какое же тут хулиганство, так по пьянке закрутилось. Нет у меня разумного объяснения, и мне кажется, что его не только у меня, его вообще нет. А для какого-то снисхождения я не вижу основания. А с чего вдруг?» — сказал депутат.

Поступки поджигателей депутат охарактеризовал как глупость и нелепость.

Мне по человечески понятно, что логика в том, что чуть ли они сами не жертвы, что не хотели и так далее. Но это слабое оправдание

Михаил Старшиновдепутат Госдумы

За последние два дня в России были зафиксированы массовые случаи попыток поджогов военкоматов. В ряде случаев задержанные рассказывали, что пошли на преступление, так как такое условие им выставили телефонные мошенники. Одним из самых громких случаев стало участие в поджоге учительницы русского языка. Ей позвонили якобы сотрудники Центробанка и убедили, что на ее имя неизвестные оформляют кредиты.

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