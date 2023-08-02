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12:48, 2 августа 2023Моя страна

На Кубани обнаружили новые краснокнижные виды насекомых и ящериц

В Ейском районе Краснодарского края нашли краснокнижные виды насекомых и ящериц

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае обнаружили новые краснокнижные виды насекомых и ящериц, охраняемые виды зафиксировали на территории Ейского района. Как уточняет KP.RU, популяции найденного насекомого ктыря, ящурки и крупного жука-листоеда занесены сразу в две Красные книги — Краснодарского края и РФ.

Отмечается, что редких насекомых и пресмыкающихся нашли специалисты ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» во время планового исследования лиманных и примыкающих к ним степных экосистем в Ейском районе.

«Можно сказать, что недавнее восстановление притока воды из Бейсугского лимана в полупересохшее озеро Ханское благотворно сказалось на орнитофауне этой ООПТ», — отметили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края, комментируя новость об обнаружении краснокнижных насекомых и ящериц.

Ранее сообщалось, что россиянка нашла в лесу гигантские грибы-зонтики.

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    Варвара Кошечкина
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