В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит — 2023»

В Балтийском море стартовали российские учения «Океанский щит — 2023»

В Балтийском море стартовали учения Балтийского флота России «Океанский щит — 2023». Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит под руководством главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.

«В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)», — сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военных.

В июле силы Черноморского флота (ЧФ) в составе расчетов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал», истребителей Су-30СМ, а также ракетных катеров «Ивановец» и Р-60 уничтожили судно-мишень ракетами.