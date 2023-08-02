Тренер украинского клуба рассказал об отравлении игроков перед матчем ЛЧ

Тренер «Днепра-1» рассказал об отравлении игроков перед матчем ЛЧ в Греции

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал о массовом отравлении игроков команды перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Панатинаикоса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, пострадали восемь футболистов и семь работников украинского клуба. «Они не спали всю ночь. В матче на поле было много игроков, которые были отравлены», — заявил Кучер.

Встреча прошла во вторник, 1 августа, в Греции и завершилась со счетом 2:2. В первой игре победу со счетом 3:1 одержал «Панатинаикос», который прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Днепр-1» будет бороться за участие в групповом этапе Лиги Европы.

В 1995 году в Греции перед матчем Евролиги с «Олимпиакосом» отравилось несколько баскетболистов московского ЦСКА. По прибытии спортсменов в Россию им провели обследование, которое выявило наличие в их организме психотропного препарата галоперидола. По мнению российской стороны, вещество было подмешано в бутылки с минеральной водой, которую спортсменам предоставила принимающая сторона.