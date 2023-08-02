Описаны последствия ухудшения отношений Украины с Польшей
Польша могла утратить надежду на победу Украины в конфликте с Россией, потому решила открыто заявить об ухудшении отношений. Следствием этого может стать значительное сокращение политической поддержки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.
«Отношения народов Польши и Украины всегда были достаточно плохими, люди так и не простили украинцам антипольских действий, но ненависть к России объединила руководства двух стран, — объяснил Журавлев. — Неожиданным здесь является только то, что стороны не стали замалчивать факт ухудшения отношений».
Политолог предположил, что Польша уже не так верит в возможность победы Украины, а потому сочла для себя возможным выдвижение ряда претензий.
«Когда контрнаступление начало захлебываться, поляки решили, что поддерживать Украину не стоит, лучше бороться самим. Думаю, что в итоге Западную Украину просто оккупируют и предложат украинцам выбор: рассматривать этот факт как ухудшение отношений или как улучшение», — допустил Журавлев.
Он также не исключил ослабление политической поддержки Украины со стороны Польши, при этом военная поддержка может остаться на прежнем уровне.
«Поляки хотели бы вступить в конфликт от имени НАТО, но им прямо сказали, что альянс не пойдет на такой шаг», — напомнил политолог.
Ранее в МИД Польши заявили, что отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений украинских властей. Там также подчеркнули, что Варшава руководствуется политикой польских национальных интересов и поддерживает Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши.