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13:18, 2 августа 2023Россия

Собянин рассказал о работе площадок Московского урбанфорума

Собянин рассказал о работе площадок Московского урбанистического форума

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В столице стартовал Московский урбанистический форум (МУФ-2023). О работе его площадок рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Начал работу Московский урбанистический форум. Это площадка для обсуждения перспектив развития крупных городов», — сообщил градоначальник. Собянин отметил, что помимо деловой программы, гостей форума ждут спортивные и культурные мероприятия.

В рамках МУФ в «Лужниках» покажут достижения столицы в цифровых технологиях, промышленности, городском хозяйстве, культуре, благоустройстве и других сферах. Там разместят свыше 30 тематических пространств — в том числе зону «Мой район», которая познакомит гостей с главными инфраструктурными проектами Москвы.

На площадке в Гостином Дворе разместят экспозицию, посвященную развитию здравоохранения, соцподдержки и образования завтрашнего дня. Для детей обустроят игровое пространство «Город детства» с интерактивными проекциями.

В концертном зале «Зарядье» 4 августа откроется зона «Город для каждого», где можно будет увидеть инсталляции, посвященные десяти московским мегапроектам. На этой площадке пройдет основная деловая программа форума «Москва 2030. Город, устремленный в будущее», фестивальная программа «Город. Люди. Будущее», а также множество культурных и образовательных мероприятий.

В середине августа на площадке в «Манеже» откроется выставка, посвященная развитию московской транспортной системы. Посетителям расскажут о том, как изменятся столичные вокзалы и как будет обновляться подвижной состав.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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