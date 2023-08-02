Россиянина осудят за похищение бывшей подруги из-за вскрывшейся переписки

В ЯНАО осудят мужчину, похитившего экс-сожительницу и избивавшего ее на кладбище

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело местного жителя, похитившего бывшую сожительницу из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле 2023 года фигурант отобрал телефон у экс-подруги и прочитал ее личную переписку. Ему не понравилось увиденное. Тогда мужчина силой вывез потерпевшую на снегоходе в тундру в район кладбища. Он стал бить женщину и заставлять продолжить с ним жить. Кроме того, он угрожал ей молотком и ножом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») и пунктам «в,г» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

