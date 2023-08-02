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07:30, 2 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в польской хрущевке и описал увиденное фразой «у нас не так»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский тревел-блогер побывал в польской хрущевке и описал увиденное фразой «у нас не так». Своими впечатлениями путешественник поделился в личном блоге под названием «Где нам жить», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации похвалил ухоженность местных многоквартирных домов. «Увидев наше удивление, ребята подметили, что это не образцово-показательный подъезд, то есть для местных это норма», — пояснил он.

По словам блогера, в Польше хорошо работают службы, отвечающие за благоустройство придомовой и дворовой территории, они же занимаются ремонтом подъездов. «Эти ребята не зря получают свои деньги», — добавил он.

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Путешественник подчеркнул, что общая проблема российских и польских хрущевок — отсутствие мусоропровода и лифта, а также достаточно узкие коридоры.

«Отдельно хочется отметить отсутствие "наскальной живописи" подростков в Польше, — отметил он. — Тут дело странное, потому что на улицах этого добра полно. Вариантов два — либо молодежь не хочет или не может попасть в подъезды, либо надписи регулярно закрашиваются».

Ранее россиянин побывал в польском селе Спыхово и описал поездку фразой «чувствовалась разруха». По словам автора публикации, европейская деревня имела мрачный антураж, так как поездка проходила весной.

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    Фариза Бацазова
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