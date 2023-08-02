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15:14, 2 августа 2023Моя страна

В российском регионе появился новый праздник

В Северной Осетии учредили праздник, посвященный Задалески Нане

Фото: Nina Alizada / Shutterstock / Fotodom

В Северной Осетии указом главы республики учрежден новый национальный праздник Задалески Нана. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

Праздник будет отмечаться ежегодно в первую субботу августа.

Отмечается, что установление дня празднования Задалески Нана на республиканском уровне призвано содействовать укреплению семейных ценностей, материнства и детства.

Согласно легенде, Задалески Нана, когда в XIV веке Золотая орда захватила земли алан и сжигала поселения, собрала в селах осиротевших детей и привела их в убежище Дигорском ущелье. Она самостоятельно вырастила всех 16 детей. После смерти местные стали почитать ее как святую.

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    Варвара Кошечкина
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