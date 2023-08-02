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04:13, 2 августа 2023Мир

В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве

Myśl Polska: Польша загнала себя в тупик из-за своей проукраинской пропаганды

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик, об этом пишет редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.

По его словам, Киеву очень удобно продвигать тезис о том, что Украина воюет за весь «свободный мир», Европу, в том числе за то, «быть или не быть Польше». Энгельгард уточнил, что пропаганда помогает Киеву получать военную помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наша война"», — подчеркнул автор.

Журналист напомнил о заявлениях польских политиков «о гибели украинцев за свободу» Польши. Он отметил, что это абсурдная оценка, не имеющая отношения к действительности.

Ранее поляки организовали акцию против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты». В частности, участники акции призвали прекратить поставки оружия Киеву через территорию Польши.

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    Марина Совина
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