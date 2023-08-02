В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве
Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик, об этом пишет редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.
По его словам, Киеву очень удобно продвигать тезис о том, что Украина воюет за весь «свободный мир», Европу, в том числе за то, «быть или не быть Польше». Энгельгард уточнил, что пропаганда помогает Киеву получать военную помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наша война"», — подчеркнул автор.
Журналист напомнил о заявлениях польских политиков «о гибели украинцев за свободу» Польши. Он отметил, что это абсурдная оценка, не имеющая отношения к действительности.
Ранее поляки организовали акцию против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты». В частности, участники акции призвали прекратить поставки оружия Киеву через территорию Польши.