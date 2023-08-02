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01:21, 2 августа 2023Россия

Российский сенатор призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Киева

Сенатор Пушков: Польша напрасно рассчитывает на благодарность Киева, ее не будет
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallokrpess.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Киева, по его мнению, это напрасно, поскольку ее не будет.

Сенатор отметил, что во-первых, Варшава использует Украину в своих целях, и наоборот, это взаимное использование является главным содержание отношений между странами.

Во-вторых, поляков и украинцев разделяет история. Пушков указал, что Польша старательно закрывает глава на символы и идейную основу нынешней Украины.

В-третьих, по словам сенатора, Варшава преувеличивает свою значимость в НАТО, в то время как у Киева есть свои кураторы на Западе, и Польша играет в поддержке Украины далеко не первую роль.

«Наконец, в Киеве убеждены, что Запад, включая Польшу, оказывает ему недостаточно помощи и должен был бы делать намного больше. И открыто упрекают Запад за это. Так что с ожиданиями благодарности со стороны Украины поляки явно промахнулись», — заключил сенатор.

Ранее посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь.

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    Марина Совина
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