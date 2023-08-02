В США заявили о разгроме Украины вопреки помощи Запада

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о разгроме Украины вопреки помощи Запада

Украина проигрывает военный конфликт вопреки западной помощи, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative

«Несмотря на беспрецедентные вливания в Вооруженные силы Украины вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных — вашингтонская марионетка разгромлена», — отметил он.

По его словам, украинские больницы переполнены людьми, в то время как ВСУ оставляют бойцов на поле боя. Макгрегор также заметил, что Вашингтон совершил крупную ошибку, допустив, что Россия — бензоколонка с ядерным оружием.

