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14:01, 2 августа 2023Наука и техника

Украинские вертолеты Ми-24 получили американские ракеты Hydra

The Drive: украинские вертолеты Ми-24 получили американские ракеты Hydra

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские вертолеты Ми-24 получили американские 70-миллиметровые неуправляемые ракеты Hydra. Об этом сообщает The Drive.

Издание пришло к такому выводу, обратив внимание на опубликованный в сети ролик, в котором ракеты Hydra американского производства загружаются в пусковую установку M261, закрепленную через адаптер на пилоне вертолета Ми-24В, поставленного Чехией Украине.

В июле Newsweek сообщил, что в очередной пакет американской военной помощи Украине войдут, в частности, ракеты Hydra.

В октябре 2021 года издание 19FortyFive одной из пяти причин непобедимости армии США назвало «вооруженный до зубов» ударный вертолет AH-64 Apache с 30-миллиметровыми автоматическими пушками M230, 70-миллиметровыми неуправляемыми ракетами Hydra 70 и ракетами AGM-114 Hellfire.

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    Иван Потапов
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