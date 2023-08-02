Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

С момента запуска программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 260 новостроек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Стандарт и темп снижать не собираемся. В работе 231 новостройка, новое жилье возведем на месте снесенных домов. Часть уже строим, другие проектируем. Здесь получат квартиры свыше 150 тысяч москвичей», — рассказал градоначальник, говоря о результатах программы реновации за шесть лет.

Собянин отметил, что за это время была сформирована градостроительная документация, подобрана территория для строительства более 11 миллионов квадратных метров жилья, утверждены перечни домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов.

Свыше 103 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры, еще 128 тысяч находятся в процессе переселения. Всего в программу реновации включено 5175 домов, в них проживает около миллиона человек.

Ранее мэр столицы сообщил, что в ближайшие четыре года в Москве начнут возводить больше домов в рамках программы реновации. Ежегодно планируется вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья. Собянин уточнил, что около 40 процентов таких зданий строятся по индивидуальным проектам.