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18:28, 2 августа 2023Путешествия

Перечислены самые дорогие курорты России

«Твил»: Байкальск и Лахденпохья названы самыми дорогими курортами России
Лахденпохья. Архивное фото

Лахденпохья. Архивное фото. Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Аналитики сервиса «Твил» перечислили самые дорогие места для отдыха в России в конце лета 2023 года. Результаты их исследования попали в распоряжение «Комсомольской правды».

Так, отмечается, что наиболее дорогим отечественным курортом назван город Байкальск, где проживание обходится туристам примерно в 8,2 тысячи рублей в сутки.

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Тем временем на втором месте расположилась Лахденпохья в Карелии со средней стоимостью в 8,1 тысячи рублей за ночь, на третьем — курорт Широкая Балка в Краснодарском крае (около 7,7 тысячи рублей).

Ранее в августе сообщалось, что в 2023 году будет установлен новый рекорд по числу прибывших в Турцию российских туристов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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    Фариза Бацазова
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