Предложены космические полеты к планетам-бродягам

Acta Astronautica: планеты-бродяги могут стать целями для межзвездных полетов

Международная группа ученых предложила планеты-бродяги, которые свободно летят в межзвездном пространстве, в качестве потенциальных целей для космических миссий будущего. Такие объекты более доступны, чем вращающиеся вокруг других звезд экзопланеты, поскольку они, как предполагается, находятся ближе к Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Планеты-бродяги представляют собой межзвездные объекты размером с планету, которые не привязаны гравитационно к какой-либо звезде. Некоторые из этих планет могут быть газовыми гигантами, вокруг которых вращаются ледяные спутники, наподобие Европы у Юпитера. Под ледяной корой таких тел могут находиться океаны, способные поддерживать пригодные для жизни условия. Каменистые спутники, имеющие поверхностные моря, тоже могут быть пригодными для жизни за счет нагрева из-за распада радиоактивных элементов.

В Млечном Пути, вероятно, находятся триллионы блуждающих планет размером с Луну и больше. Поиск этих объектов может проводиться по гравитационному микролинзированию, когда свет от фоновых звезд искажается гравитационным притяжением проходящим рядом с линией зрения достаточно массивным телом. Согласно оценкам ученых, в окрестностях Солнечной системы, от Земли до Проксимы Центавра, могут находиться сотни планет-бродяг, что делает их более подходящими целями для межзвездных полетов, чем экзопланеты в других системах.

Было определено, что лазерные паруса — то есть космические корабли, приводимые в движение лазерами, — являются наиболее перспективными для достижения планет-бродяг в разумные сроки.