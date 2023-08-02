Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:50, 2 августа 2023Среда обитания

Жених с невестой поженились в затопленной из-за тайфуна церкви

На Филиппинах пара поженилась в церкви, затопленной в результате тайфуна
СюжетТайфуны на Филиппинах

Кадр: Theguardian.com

Жених с невестой на Филиппинах переплыли паводковые воды, чтобы пожениться в церкви. Храм оказался частично затоплен в результате тайфуна. Об этом сообщает The Guardian.

Церемония бракосочетания прошла в церкви в провинции Булакан, которая пострадала от сильных дождей, вызванных тайфунами. Однако пара Пауло и Мэй Падилья все равно решили сыграть свадьбу, несмотря на то, что вода в церкви доставала почти до колена. В сети появились кадры, как молодожены стоят в храме — брюки жениха намокли, как и подол платья невесты.

«Затопление, через которое нам пришлось пройти, было настолько сильным, чтобы даже просто выйти из наших домов было сложно. Но на самом деле нет ничего невозможного. В этот день все невозможное Господь сделал возможным», — сказала невеста Мэй.

Филиппины оказались под серьезным воздействием тайфунов. Из-за стихии пострадало около 2,47 миллиона человек в 13 регионах. По предварительной оценке, стране был нанесен ущерб на сумму в 35,4 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Курс евро превысил 102 рубля

    Описаны последствия ухудшения отношений Украины с Польшей

    Пытавшиеся украсть из отеля Турции 35 килограммов еды россиянки попали на видео

    В Госдуме отказали в снисхождении поджигавшим военкоматы жертвам мошенников

    Цены на пшеницу подскочили

    Стилистка назвала россиянкам самую модную вещь в гардеробе

    Врач перечислил меры предосторожности в жару

    Глава Башкирии прибыл к грозящему взорвать гранату мужчине

    Мать криком прогнала напавшую на ее дочь пуму

    На Западе рассказали о больших потерях ВСУ на южном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости