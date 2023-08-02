Жених с невестой поженились в затопленной из-за тайфуна церкви

На Филиппинах пара поженилась в церкви, затопленной в результате тайфуна

Жених с невестой на Филиппинах переплыли паводковые воды, чтобы пожениться в церкви. Храм оказался частично затоплен в результате тайфуна. Об этом сообщает The Guardian.

Церемония бракосочетания прошла в церкви в провинции Булакан, которая пострадала от сильных дождей, вызванных тайфунами. Однако пара Пауло и Мэй Падилья все равно решили сыграть свадьбу, несмотря на то, что вода в церкви доставала почти до колена. В сети появились кадры, как молодожены стоят в храме — брюки жениха намокли, как и подол платья невесты.

«Затопление, через которое нам пришлось пройти, было настолько сильным, чтобы даже просто выйти из наших домов было сложно. Но на самом деле нет ничего невозможного. В этот день все невозможное Господь сделал возможным», — сказала невеста Мэй.

Филиппины оказались под серьезным воздействием тайфунов. Из-за стихии пострадало около 2,47 миллиона человек в 13 регионах. По предварительной оценке, стране был нанесен ущерб на сумму в 35,4 миллиона долларов.