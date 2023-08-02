В Москве «Ягуар» сбил 17-летнего самокатчика на переходе и попал на видео

На востоке Москвы водитель «Ягуара» сбил 17-летнего самокатчика на переходе

Водитель «Ягуара» сбил 17-летнего самокатчика на улице Вешняковская на востоке Москвы, который пересекал пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовала столичная прокуратура в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как иномарка на скорости врезается в юношу. Последний от удара оказывается на асфальте.

17-летнего самокатчика госпитализировали в тяжелом состоянии. 28-летний водитель «Ягуара» отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

Как пишет РЕН ТВ, за рулем авто находился москвич, за которым числятся административные нарушения за отказ от прохождения медосвидетельствования и несоблюдение требований о страховании водителей.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК России о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее сообщалось, что на Каланчевской улице в центре Москвы автомобиль Maserati сбил пешехода, снес столб и протаранил здание.