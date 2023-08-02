В Британии заявили о загнавших Запад в ловушку санкциях против России

Обозреватель Guardian Дженкинс: санкции против РФ загнали Запад в ловушку

Обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс заявил, что Запад загнали в ловушку санкции против России.

По его мнению, ограничения оказались совершенно неэффективными и не смогли повлиять на ход и возможный итог конфликта на Украине. При этом европейские потребители энергоресурсов пострадали от повышения цен, когда Москва применила ответные меры.

Дженкинс отметил, что гордость не позволяет Западу остановиться, поэтому он сам загнал себя в ловушку. Он добавил, что не нашел доказательств тому, что власти Великобритании и других европейских стран проанализировали возможные последствия санкций.

«Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», — подчеркнул обозреватель.

Он заключил, что в настоящее время наступило время для переговоров с Россией, даже если это может подорвать веру США и Европы в санкции как в излюбленное оружие агрессии.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер рассказал, что Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций. При этом сама Москва не ожидала, что так успешно сумеет с ними справиться, высказал свое мнение эксперт в беседе с Grayzone.

