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02:00, 2 августа 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о важности планирования секса в длительных отношениях

Психолог Комарова: планирование секса в отношениях поможет сближению партнеров

Фото: Unsplash

Планирование секса в длительных отношениях позволит сделать его разнообразнее и поможет сближению партнеров, уверены психолог-сексолог Мария Комарова и врач уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Об этом они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

По словам Комаровой, принято считать, что секс должен быть спонтанным, однако это не так даже на начальном этапе отношений. Партнеры всегда готовятся к романтическому свиданию и выбирают для него подходящее время и место, просто редко об этом задумываются. В долгосрочных отношениях необходимость планирования еще выше.

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Комарова объяснила, что супруги проводят много времени вместе, из-за чего на первый план выходят бытовые вопросы, работа, учеба, встречи с родными и друзьями. Иногда на секс попросту не остается времени и сил.

Кроме того, как отметила Комарова, в длительных отношениях чаще всего появляются дети, и в этом случае без планирования интима и вовсе не обойтись.

Качественный секс возможен только тогда, когда оба партнера уверены, что никто не ворвется в спальню в самый ответственный момент, никто не заплачет и не попросит есть. В этом случае планирование — это шанс заранее создать максимально комфортную обстановку, в которой можно будет расслабиться, получить удовольствие и доставить его друг другу

Мария Комарова психолог-сексолог

Также планирование даст партнерам возможность подготовиться к романтическому свиданию эмоционально и физически. Это, в свою очередь, позволит им чувствовать себя максимально комфортно, потому что зачастую неуверенность в собственном внешнем виде, запахе, окружающей обстановке мешает удовольствию.

Планирование позволит сделать секс разнообразнее. Игрушки, ролевые игры, другие практики позволят освежить потерявшую с годами яркость сексуальную жизнь, но они требуют подготовки. Их крайне сложно привнести в полностью спонтанный секс

Мария Комарова психолог-сексолог

Солидарен с коллегой и уролог-андрогог, доктор медицинских наук Лубенников. Однако его мнению, эта хорошая привычка подходит не всем парам. Так, если мужчина страдает от повышенной тревожности, планирование секса может привести к усилению эмоционального напряжения.

Переживания по поводу эрекции, качества секса в итоге могут привести к снижению потенции во время близости. С такой же проблемой могут столкнуться и женщины, с тревогой относящиеся к наличию оргазма в каждом половом акте. Планирование может усугубить эту тревогу и привести к снижению увлажнения слизистых влагалища и отсутствию кульминации

Александр Лубенниковврач уролог-андролог, доктор медицинских наук

Чтобы избежать подобных «осложнений», Лубенников рекомендовал в долгосрочных отношениях вместо секса по расписанию планировать мероприятия, которые могут логично завершиться половым контактом.

Ранее секс-эксперт Изабель Урен дала совет желающим попробовать ролевые игры в постели. По ее мнению, тем, кто намерен разнообразить свою сексуальную жизнь подобным образом, не нужно сразу идти в секс-шоп и покупать наряды и аксессуары. Начать экспериментировать в спальне надо с обсуждения своих фантазий.

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    Наталья Обрядина
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