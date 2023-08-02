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11:58, 2 августа 2023Из жизни

Атакованный акулой пенсионер ударил ее по голове и спасся

Пожилой мужчина спасся от акулы, ударив ее по голове

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Пожилой мужчина из Австралии, атакованный акулой на мелководье, ударил хищницу по голове и спасся. Об этом сообщает Daily Mirror.

77-летний Ричард Стаббс из Дансборо вместе с группой других туристов занимался сноркелингом в лагуне Яллингап на юго-западе страны, когда на него напала ковровая акула. Хищница пряталась в густых водорослях, растущих рядом с рифом, который осматривал Стаббс. Двухметровая рыба вцепилась пенсионеру в ногу, но он ударил ее по голове и заставил ретироваться.

Люди, которые оказались рядом, помогли мужчине выбраться на берег и оказали ему первую помощь. По словам пострадавшего, он даже не понял, что его укусила акула, и его реакция была инстинктивной. «Я очень испугался и не знал, что делать», -- рассказал он.

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Укус акулы пришелся на икроножную мышцу. На берегу кровотечение помогли остановить, позже за пострадавшим приехала скорая помощь. Он поблагодарил членов местной команды пловцов за помощь.

Ковровые акулы, также называемые воббегонгами или бородатыми акулами, — род акул одноименного семейства отряда воббегонгообразных. Они встречаются в тропических и умеренных широтах, на мелководье Индо-Тихоокеанского региона, преимущественно в водах Австралии и Индонезии. У этих акул характерная пестрая окраска, а рот обрамлен бахромой из лоскутов кожи.

Часто эти медлительные хищники неподвижно лежат на дне, подстерегая донных беспозвоночных и небольших костистых рыб. Считается, что они не представляют опасности для человека, но могут укусить, если их потревожить.

Ранее сообщалось, что акула укусила мужчину, который сидел в воде на пляже в американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. Американец получил незначительные травмы спины и отказался от госпитализации.

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    Антонина Черташ
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