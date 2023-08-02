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17:49, 2 августа 2023Среда обитания

Метеоролог рассказал о смерче в Москве

Метеоролог Шувалов: в Москве появлялся не смерч, а пылевой вихрь

Кадр: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

В Москве появлялся пылевой вихрь, который спутали со смерчем. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».

Видео, на котором якобы запечатлен смерч у станции метро «ВДНХ», ранее попало в сеть. Эксперт отметил, что такое явление крайне маловероятно для столицы. «На этом видео запечатлен пылевой вихрь. Он возникает при небольшой кучево-дождевой облачности. А смерчи, как правило, — это следствие развития грозовой суперъячейки, в которой совершенно четко прослеживается определенное движение воздуха», — пояснил Шувалов.

По его словам, смерч представляет гораздо большую опасность по масштабам и последствиям. Метеоролог подчеркнул, что на фоне изменения климата шанс возникновения смерчей и других опасных погодных явлений в европейской части России, в том числе в Москве, растет. За последние пять лет их количество на территории страны увеличилось на 15-20 процентов.

Ранее в Пущинском научном центре биологических исследований Российской академии наук предупредили, что из-за глобального потепления количество смерчей в России увеличится. Нетипичные для страны природные явления будут возникать чаще в связи с увеличением содержания в атмосфере водяных паров, раскручивающих торнадо.

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    Александра Качан
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