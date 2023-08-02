В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны

РЕН ТВ: в Москве двух мужчин задержали за Mercedes с наркотиками

В Москве на Калужском шоссе полицейские остановили Mercedes, внутри которого оказалось почти пять килограммов марихуаны. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, сотрудники ГИБДД остановили иномарку и при досмотре заметили возле заднего сиденья подозрительные свертки, оказавшиеся наркотиками. 43-летний москвич и 58-летний гражданин Азербайджана, находившиеся в машине были задержаны, наркотики изъяли и отправили на экспертизу. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 2 августа сообщалось, что в Курганской области силовики задержали двух 36-летних иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.