Очевидцы рассказали о взрыве упавшего в Подмосковье дрона
Жительница садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Арабеск» в Наро-Фоминском районе Подмосковья Анастасия описала падение дрона словами «думала, дом рушится». Рассказ очевидицы приводит Telegram-канал Shot.
О том, что остатки взорвавшегося дрона повредили дом в Подмосковье, стало известно 2 августа. Специалисты определили, что фрагменты принадлежат украинскому беспилотнику, и направили их на экспертизу. Инцидент квалифицировали как террористический акт.
По словам россиянки, на чей дом упали обломки дрона, она боялась, что не успеет выбежать из здания.
Очень страшно! Я думала, дом рушится полностью! Я так бежала вниз, боялась, что я не спущусь с третьего этажа!
Другой очевидец случившегося сообщил, что от взрывной волны в его доме вырвало дверь. Также он показал, что осколки дрона выбили в здании стекла, а часть элементов конструкции БПЛА пробили обшивку стен.
Разрушения в жилище он прокомментировал фразой «обалдеть, беда какая».
1 августа беспилотники пытались атаковать Москву. Два из них уничтожили в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Нарофоминском районе, еще один был подавлен РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити».