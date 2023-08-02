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21:07, 2 августа 2023Россия

Очевидцы рассказали о взрыве упавшего в Подмосковье дрона

Жительница Подмосковья описала падение дрона словами «думала, дом рушится»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жительница садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Арабеск» в Наро-Фоминском районе Подмосковья Анастасия описала падение дрона словами «думала, дом рушится». Рассказ очевидицы приводит Telegram-канал Shot.

О том, что остатки взорвавшегося дрона повредили дом в Подмосковье, стало известно 2 августа. Специалисты определили, что фрагменты принадлежат украинскому беспилотнику, и направили их на экспертизу. Инцидент квалифицировали как террористический акт.

По словам россиянки, на чей дом упали обломки дрона, она боялась, что не успеет выбежать из здания.

Очень страшно! Я думала, дом рушится полностью! Я так бежала вниз, боялась, что я не спущусь с третьего этажа!

Анастасияжительница СНТ «Арабеск»

Другой очевидец случившегося сообщил, что от взрывной волны в его доме вырвало дверь. Также он показал, что осколки дрона выбили в здании стекла, а часть элементов конструкции БПЛА пробили обшивку стен.

Разрушения в жилище он прокомментировал фразой «обалдеть, беда какая».

1 августа беспилотники пытались атаковать Москву. Два из них уничтожили в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Нарофоминском районе, еще один был подавлен РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

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    Марк Леонов
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