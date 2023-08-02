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15:23, 2 августа 2023Россия

Остатки рухнувшего дрона повредили частный дом в деревне под Москвой

Mash: остатки рухнувшего дрона повредили дом в подмосковной деревне Иневка

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Остатки рухнувшего дрона повредили частный дом в деревне Иневка Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, жители СНТ «Арабеск» заметили упавшие части беспилотника. Осколки пробили железную крышу строения.

Прибывшие по вызову специалисты определили, что перед ними остатки украинского дрона. Найденные фрагменты были направлены на экспертизу.

Происшествие квалифицировали как террористический акт, материалы же приобщили к уголовному делу, которое возбудили после атаки беспилотников на Москву.

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Москву. В Минобороны рассказали, что два аппарата были уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Предыдущая попытка была зафиксирована 30 июля. После первой атаки БПЛА на «Москва-Сити» в Кремле сообщили, что повышение уровня террористической опасности в Московском регионе не планируется, поскольку все меры безопасности и так усилены.

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    Анна Щербакова
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