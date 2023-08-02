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16:57, 2 августа 2023Моя страна

В Челябинске из затопленного магазина спасли женщину

В Челябинске из затопленного магазина автозапчастей спасли 44-летнюю сотрудницу

Кадр: страница «Хорошие новости Челябинской области» во «ВКонтакте»

Челябинские спасатели освободили женщину, которая была заперта в затопленном магазине на улице Доватора. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Из-за сильного ливня 44-летняя сотрудница магазина автозапчастей оказалась закрыта в цокольном этаже одна. Она не могла самостоятельно выбраться из помещения, которое быстро наполнялось дождевой водой.

Женщина позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу. К ней приехали пожарные и спасатели Челябинской городской службы спасения. «Пожарные откачали воду из полуподвала, а спасатели вскрыли дверь в магазин при помощи специального инструмента и эвакуировали женщину. В своей работе они использовали гидрокостюм», — рассказали в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

В результате происшествия сотрудница магазина не пострадала.

В марте ученик младших классов российской школы спас мать, которая внезапно потеряла сознание. В диспетчерскую скорой помощи поступил звонок от ребенка, который сообщил, что его мать упала и не двигается. Он не смог назвать точный адрес, однако детально описал свой дом и его окрестности.

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    Карина Черных
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