Россиянка получила 15 лет колонии за отправку интимных фото с годовалой дочерью

На Ставрополье осудили мать, отправлявшую интимные фото с маленькой дочерью

В Ставропольском крае суд приговорил к 15 годам лишения свободы 38-летнюю мать, отправлявшую интимные фото cо своей полуторогодовалой дочерью 45-летнему мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что мужчине также вынесли приговор: он получил 18 лет и один месяц колонии особого режима. В зависимости от роли они признаны виновными по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), пунктам «б, в» части 2 статьи 242.2 («Использование лица, не достигшего 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору»), пунктам «а, г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями лица, не достигшего 14-летнего возраста, группой лиц по предварительному сговору») и части 1 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным ведомства, в июле 2019 года женщина познакомилась с фигурантом в интернете. Он уговорил ее снимать и отправлять откровенные фотографии с участием маленькой дочери. Отмечается, что мать делала это вплоть до декабря 2020 года. Затем осужденный стал угрожать, что расскажет обо всем силовикам. За сохранение тайны он просил у женщины деньги.

В итоге муж осужденной узнал обо всем и написал заявление в полицию. Оба фигуранта признали свою вину.