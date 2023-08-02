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07:15, 2 августа 2023Мир

При строительстве терминала для СПГ в Германии нашли бомбы двух мировых войн

NYT: бомбы двух мировых войн помешали Германии строить СПГ-терминал в море

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Бомбы времен Первой и Второй мировых войн помешали Германии при строительстве СПГ-терминала в море. Об этом заявил главный исполнительный директор специализирующейся на поиске и обезвреживании снарядов компании SeaTerra Дитер Гульдин, передает The New York Times (NYT).

По его словам, бомбы двух мировых войн были обнаружены при строительстве терминала для СПГ. Из-за этого строительство затягивается, пишет издание. «Мы нашли все виды боеприпасов: немецкие, из Великобритании, Нидерландов, Франции, разных типов», — указал Гульдин. Всего было найдено от 150 до 200 неразорвавшихся бомб, гранат и мин, из них около 30 необходимо уничтожить на месте.

Во время Второй мировой войны в порту Вильгельмсхафен базировались немецкие военно-морские силы. Порт бомбила авиация США и Великобритании. К концу войны порт стал «свалкой неиспользованных боеприпасов».

Ранее стало известно, что компания Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) будет управлять всеми плавучими терминалами по приему СПГ в Германии.

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    Марина Совина
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