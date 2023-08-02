Почти треть населения США высказалась за отправку войск на Украину

Newsweek: почти треть американцев поддержала отправку войск на Украину

Почти треть американцев поддерживает идею отправки войск США на Украину. К таким выводам пришли специалисты компании Redfield & Wilton Strategies, которые провели соответствующее исследование специально для издания Newsweek.

Согласно опросу, 31 процент респондентов одобрили или решительно высказались в пользу отправки американских войск в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Четверть опрошенных жителей страны не поддержала, но и не высказала возражений против предложенного сценария. Еще 34 процента высказались против участия американских военных в конфликте.

Отмечается, что ответ на предложенный вопрос вызывал затруднения у одного из десяти опрошенных.

В онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1500 человек. Журналисты Newsweek указали, что в Пентагоне не стали комментировать результаты проведенного исследования.

Ранее радиоведущий Гарланд Никсон предрек отсутствие помощи США в случае вторжения Польши на Украину.