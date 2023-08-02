Названы вредящие стиральной машине при использовании вещи

Эксперты магазина электротоваров RGB Direct призвали стирать обувь вручную

Эксперты британского магазина электротоваров RGB Direct назвали вредящие стиральной машине при использовании вещи. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, испортить устройство способна помещенная в него обувь, которая может поцарапать барабан и привести к дисбалансу в работе. В свою очередь, специалисты призвали удалять загрязнения с данных изделий вручную посредством мягкой щетки и жидкого моющего средства.

В то же время они внесли в список рюкзаки и сумки с металлической фурнитурой и лежанки для животных. В последних зачастую находятся полистирольные шарики или измельченный наполнитель из пены, которые потенциально опасны для двигателя стиральной машины. «Кроме того, шерсть домашних животных может засорить фильтр и сливной насос», — заключили эксперты.

В июне австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла дешевый способ почистить стиральную машину. Так, в первую очередь в барабан устройства следует засыпать пищевую соду, отметила эксперт. Затем понадобится побрызгать резиновую манжету люка белым уксусом и протереть ее тканью.