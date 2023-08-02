Названы вредящие стиральной машине при использовании вещи
Эксперты британского магазина электротоваров RGB Direct назвали вредящие стиральной машине при использовании вещи. Соответствующий материал публикует The Sun.
Так, испортить устройство способна помещенная в него обувь, которая может поцарапать барабан и привести к дисбалансу в работе. В свою очередь, специалисты призвали удалять загрязнения с данных изделий вручную посредством мягкой щетки и жидкого моющего средства.
В то же время они внесли в список рюкзаки и сумки с металлической фурнитурой и лежанки для животных. В последних зачастую находятся полистирольные шарики или измельченный наполнитель из пены, которые потенциально опасны для двигателя стиральной машины. «Кроме того, шерсть домашних животных может засорить фильтр и сливной насос», — заключили эксперты.
В июне австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла дешевый способ почистить стиральную машину. Так, в первую очередь в барабан устройства следует засыпать пищевую соду, отметила эксперт. Затем понадобится побрызгать резиновую манжету люка белым уксусом и протереть ее тканью.