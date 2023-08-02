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20:19, 2 августа 2023Ценности

Названы вредящие стиральной машине при использовании вещи

Эксперты магазина электротоваров RGB Direct призвали стирать обувь вручную

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Эксперты британского магазина электротоваров RGB Direct назвали вредящие стиральной машине при использовании вещи. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, испортить устройство способна помещенная в него обувь, которая может поцарапать барабан и привести к дисбалансу в работе. В свою очередь, специалисты призвали удалять загрязнения с данных изделий вручную посредством мягкой щетки и жидкого моющего средства.

В то же время они внесли в список рюкзаки и сумки с металлической фурнитурой и лежанки для животных. В последних зачастую находятся полистирольные шарики или измельченный наполнитель из пены, которые потенциально опасны для двигателя стиральной машины. «Кроме того, шерсть домашних животных может засорить фильтр и сливной насос», — заключили эксперты.

В июне австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла дешевый способ почистить стиральную машину. Так, в первую очередь в барабан устройства следует засыпать пищевую соду, отметила эксперт. Затем понадобится побрызгать резиновую манжету люка белым уксусом и протереть ее тканью.

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    Алина Гостева
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