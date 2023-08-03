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08:36, 3 августа 2023Мир

Германия столкнулась с трудностями при наборе военнослужащих

Министр обороны ФРГ Писториус заявил о трудностях с набором военнослужащих

Фото: Heiko Becker / Reuters

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Вооруженные силы страны испытывают серьезные трудности с набором новых военнослужащих. Это препятствует усилиям по укреплению Бундесвера после начала российской военной операции на Украине, пишет Deutsche Welle (признано иноагентом в РФ).

Он признал, что перед ним стоит непростая задача по набору и удержанию солдат для службы в Бундесвере. «Все говорят о нехватке кадров — и никто не знает об этом лучше меня», — признал министр, подчеркнув, что в этом году в армию Германии пришло на семь процентов меньше кандидатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако Писториус ожидает перелома, отметив, что количество запросов на консультацию по поводу карьеры в Бундесвере выросло на 16 процентов.

Кроме того, Писториус говорил, что Германия испытывает дефицит боеприпасов и готова инвестировать 20 миллиардов евро для восполнения запасов к 2031 году.

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    Виктория Кондратьева
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