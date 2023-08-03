Медведев заявил об адаптации системы отбора контрактников к условиям СВО

Замеред СБ Медведев заявил об адаптации отбора контрактников к условиям СВО

Вооруженные силы (ВС) России адаптируют систему отбора контрактников к условиям специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео с совещания появилось в Telegram-канале политика.

Медведев отметил, что адаптированная система уже дает положительные результаты.

Кроме того, политик сообщил, что российские власти принимают меры для повышения престижа службы по контракту. «За последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения», — сообщил Медведев.

В июле сообщалось, что Медведев доложит президенту России Владимиру Путину о подготовке будущих участников СВО.