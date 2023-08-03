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09:46, 3 августа 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в бикини и юбке с разрезом

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 54-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в бикини коричневого цвета, оформленном завязками. Также она надела белую пляжную юбку с разрезом посередине.

При этом ее образ дополнили массивная подвеска в виде круга, чокер и кольцо. Кроме того, можно заметить, что глаза Бондарчук подведены черным карандашом, а волосы уложены в хвост.

В июне советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала в синем купальнике с длинными рукавами и принтом. Она позировала вполоборота, демонстрируя стройное тело.

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    Карина Черных
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