Созданных по внешности Кайли Дженнер кукол Bratz высмеяли в сети

Фанаты высмеяли в сети коллекцию кукол Bratz, созданную вместе с Кайли Дженнер

Пользователи сети высмеяли новую коллекцию кукол Bratz, которая была создана по внешности американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В совместной линейке представлены игрушки с образами предпринимательницы. Например, одна из кукол была одета в фиолетовое платье-сетку с пышным низом и рукавами. Известно, что в данном наряде 25-летняя знаменитость появилась на Met Gala в 2021 году. Кроме того, дизайнеры переодели кукол в мини-юбки, кроп-топы, платья с разрезами и лакированную обувь.

Фанаты Bratz раскритиковали данную коллекцию, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Мы этого не просили», «Выбрали ту, которая в прямом смысле этого слова похожа на куклу», «Зачем создавать коллекцию кукол с той, у которой нет чувства стиля», «Вы все испортили, выбрав ее», «Это самое большое разочарование», — высказывались они.

В июле поклонники подняли на смех Кайли Дженнер за новое фото словами «так не бывает». Знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует у бассейна в зеленом бикини. Ее образ дополняют золотые браслеты, подвески на шее и колье на талии. Однако подписчики обратили внимание на непропорциональное телосложение бизнесвумен.