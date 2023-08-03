Посол Китая допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО

Посол Китая в России Ханьхуэй: НАТО может спровоцировать новую холодную войну

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Так, по мнению посла, продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион усилит напряженность и гонку вооружений, расширит дефицит доверия, отравит атмосферу регионального сотрудничества, а также спровоцирует конфронтацию между лагерями и «даже новую холодную войну». «Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности», — добавил он. Ханьхуэй подчеркнул, что продвижение НАТО на востоке не встречает поддержки ни в мировом сообществе, ни у самих членов альянса.

В этой же беседе Чжан Ханьхуэй назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса. По словам посла, пять расширений альянса на восток серьезно повлияли на порядок и безопасность в Европе, существующие после холодной войны.