Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 3 августа 2023Мир

Посол Китая допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО

Посол Китая в России Ханьхуэй: НАТО может спровоцировать новую холодную войну
СюжетРоссия и НАТО:

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Так, по мнению посла, продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион усилит напряженность и гонку вооружений, расширит дефицит доверия, отравит атмосферу регионального сотрудничества, а также спровоцирует конфронтацию между лагерями и «даже новую холодную войну». «Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности», — добавил он. Ханьхуэй подчеркнул, что продвижение НАТО на востоке не встречает поддержки ни в мировом сообществе, ни у самих членов альянса.

В этой же беседе Чжан Ханьхуэй назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса. По словам посла, пять расширений альянса на восток серьезно повлияли на порядок и безопасность в Европе, существующие после холодной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР назвали причину замедления контрнаступления Украины

    Идентифицирован самый тяжелый кит в истории Земли

    В Японии рассказали о последствиях отказа Германии от российского газа

    Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб

    Россияне назвали приемлемые зарплаты для смены привычного рабочего графика

    Посол Китая допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО

    Четыре грузовых вагона сошли с путей в российском регионе

    Россиянам рассказали о новом способе оплаты покупок в Турции

    Россиянка увидела детское питание в Германии и описала его фразой «у меня шок»

    Российский полковник предрек раздел Украины после краха Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости