Продажи кофе Jacobs в России решили прекратить до конца года

Компания JDE Peet's прекратит продажи кофе и чая в России до конца 2023 года

Американо-голландская JDE Peet's решила сократить деятельность в России. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года.

Компания владеет такими торговыми марками кофе и чая, как Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts. Она намерена прекратить продажу иностранных брендов в России до конца 2023 года и оставить на этом рынке только местные продукты. Из-за таких мер компания уже понесла убытки в 185 миллионов евро по итогам шести месяцев, заявил гендиректор JDE Фабьен Саймон.

По словам представителя компании, работа на российском рынке не противоречит санкциям Запада, поэтому JDE не собирается полностью уходить из России. Сейчас в местном подразделении компании работает более 900 человек.

После начала спецоперации на Украине JDE захотела отделиться от российской «дочки» и поощряла ее самостоятельное развитие. Компания прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов в стране, однако пообещала обеспечивать потребителей в России через локальное подразделение.

В марте 2023 года стало известно, что JDE обсуждает варианты изменения бренда Jacobs для российского рынка. На тот момент бренд планировали переименовать в Monarch или Milicanо, чтобы «дать возможность местному бизнесу больше возможностей для продвижения продукции». Помимо Jacobs возможный ребрендинг может ждать и кофе Tchibo, заявили источники «Коммерсанта».