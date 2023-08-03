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16:05, 3 августа 2023Силовые структуры

У распространителя украинских листовок в Крыму нашли тротиловые шашки

В Крыму силовики задержали мужчину за украинские листовки и нашли у него тротил
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Симферополя за распространение украинских листовок, у него дома нашли тротиловые шашки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Силовики утром 3 августа выследили 35-летнего Николая, когда он расклеивал листовки. Брали его уже по месту жительства. Там в ходе обыска изъята взрывчатка.

Правоохранители проверяют проукраинского агента на причастность к совершению диверсий в Крыму.

23 июля сообщалось, что российские правоохранители задержали ключевого агента Главного управления разведки Украины в Крыму, он также оказался исполнителем покушения на общественника Александра Талипова и ряда различных диверсий на территории полуострова. Его смогли идентифицировать по биологическому следу на перчатках, которые он выкинул после поджога машины журналиста Дмитрия Киселева.

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    Любовь Ширижик
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