У распространителя украинских листовок в Крыму нашли тротиловые шашки

В Крыму силовики задержали мужчину за украинские листовки и нашли у него тротил

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Симферополя за распространение украинских листовок, у него дома нашли тротиловые шашки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Силовики утром 3 августа выследили 35-летнего Николая, когда он расклеивал листовки. Брали его уже по месту жительства. Там в ходе обыска изъята взрывчатка.

Правоохранители проверяют проукраинского агента на причастность к совершению диверсий в Крыму.

23 июля сообщалось, что российские правоохранители задержали ключевого агента Главного управления разведки Украины в Крыму, он также оказался исполнителем покушения на общественника Александра Талипова и ряда различных диверсий на территории полуострова. Его смогли идентифицировать по биологическому следу на перчатках, которые он выкинул после поджога машины журналиста Дмитрия Киселева.