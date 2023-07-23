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13:44, 23 июля 2023Россия

Стало известно о связи задержанного агента ГУР Украины с покушением в Крыму

SHOT: в Крыму задержали исполнителя покушения на Талипова, им оказался агент ГУР Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Российские правоохранители и сотрудники спецслужб задержали ключевого агента Главного управления разведки (ГУР) Украины в Крыму, он также оказался исполнителем покушения на общественника Александра Талипова и ряда различных диверсий на территории полуострова. Об этом сообщает SHOT.

«Задержанный диверсант имеет [также] прямое отношение ко вчерашней атаке на Красногвардейский район Крыма. Предварительно, он координировал украинские удары по нефтебазе и складу у села Октябрьское», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к другим инцидентам и выясняют число возможных сообщников и связных, задействованных в организации терактов. Отмечается, что агента смогли идентифицировать по биологическому следу на перчатках, которые он выкинул после поджога машины журналиста Дмитрия Киселева.

О задержании поджигателя машин, принадлежащих Киселеву, стало известно ранее 23 июля. В сентябре 2022 года он уничтожил внедорожник Land Rover и гольф-кар возле дома журналиста в Коктебеле. Поджигатель в толстовке с капюшоном, медицинской маске на лице и бахилах на ногах проник на придомовую территорию.

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    Варвара Кошечкина
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